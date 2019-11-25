Украинская авиакомпания SkyUp Airlines запустила прямые регулярные рейсы из Львова в израильский город Тель-Авив.

Рейсы из Львова в Тель-Авив будут летать дважды в неделю – в четверг и воскресенье.

Прилетать рейс будет в Международный аэропорт имени Бен-Гуриона.

Цена билета в одну сторону без багажа будет стоить от 2 343 грн. Стоимость с багажом составляет 3 020 грн.

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Кроме того, с 5 декабря авиакомпания планирует запустить рейсы в Тель-Авив из Запорожья.

К слову, SkyUp уже летает из Львова в Париж (Бове), Прагу и Шарджу, а также в Киев и Харьков.

Ранее SkyUp открыла новый рейс из Харькова в Тбилиси.

Источник: SkyUp

Фото: SkyUp