Украинская авиакомпания SkyUp Airlines запустила прямые регулярные рейсы из Львова в израильский город Тель-Авив.
Рейсы из Львова в Тель-Авив будут летать дважды в неделю – в четверг и воскресенье.
Прилетать рейс будет в Международный аэропорт имени Бен-Гуриона.
Цена билета в одну сторону без багажа будет стоить от 2 343 грн. Стоимость с багажом составляет 3 020 грн.
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Кроме того, с 5 декабря авиакомпания планирует запустить рейсы в Тель-Авив из Запорожья.
К слову, SkyUp уже летает из Львова в Париж (Бове), Прагу и Шарджу, а также в Киев и Харьков.
Ранее SkyUp открыла новый рейс из Харькова в Тбилиси.
Источник: SkyUp
Фото: SkyUp
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