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SkyUp запустила рейси зі Львова в Тель-Авів – ціни квитків

Українська авіакомпанія SkyUp Airlines запустила прямі регулярні рейси зі Львова до ізраїльського міста Тель-Авів.

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Рейси зі Львова до Тель-Авіва здійснюватимуть двічі на тиждень – у четвер і неділю.

Прилітатиме рейс до Міжнародного аеропорту імені Бен-Гуріона.

Ціна квитка в один бік без багажу коштуватиме від 2 343 грн. Вартість з багажем становить 3020 грн.

Читайте: Ручна поклажа SkyUp: що можна і заборонено брати на борт

Крім того, з 5 грудня авіакомпанія планує запустити рейси до Тель-Авіва з Запоріжжя.

До слова, SkyUp вже літає зі Львова до Парижа (Бове), Праги та Шарджі, а також до Києва та Харкова.

Раніше SkyUp відкрила новий рейс з Харкова до Тбілісі.

Джерело: SkyUp

Фото: SkyUp

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