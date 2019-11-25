Українська авіакомпанія SkyUp Airlines запустила прямі регулярні рейси зі Львова до ізраїльського міста Тель-Авів.
Рейси зі Львова до Тель-Авіва здійснюватимуть двічі на тиждень – у четвер і неділю.
Прилітатиме рейс до Міжнародного аеропорту імені Бен-Гуріона.
Ціна квитка в один бік без багажу коштуватиме від 2 343 грн. Вартість з багажем становить 3020 грн.
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Крім того, з 5 грудня авіакомпанія планує запустити рейси до Тель-Авіва з Запоріжжя.
До слова, SkyUp вже літає зі Львова до Парижа (Бове), Праги та Шарджі, а також до Києва та Харкова.
Раніше SkyUp відкрила новий рейс з Харкова до Тбілісі.
Джерело: SkyUp
Фото: SkyUp
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