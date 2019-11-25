На Донбассе около 12.00 оккупанты из стрелкового оружия ранили молодую жительницу Марьинки.

Женщина со своим трехлетним ребенком шла по городу, когда вражеская пуля попала ей в грудную клетку и плечо слева.

Первую помощь женщине оказали военнослужащие Объединенных сил.

Сейчас она находится в больнице Курахово. По оценкам медиков, состояние раненой стабильное.

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В Марьинке боевики выстрелом в грудь ранили женщину (18+) / 2 фотографии

Напомним, по статистике ООН, в результате войны на Донбассе погибли 3,3 тыс. мирных жителей.

Источник: ООС