На Донбассе около 12.00 оккупанты из стрелкового оружия ранили молодую жительницу Марьинки.
Женщина со своим трехлетним ребенком шла по городу, когда вражеская пуля попала ей в грудную клетку и плечо слева.
Первую помощь женщине оказали военнослужащие Объединенных сил.
Сейчас она находится в больнице Курахово. По оценкам медиков, состояние раненой стабильное.
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В Марьинке боевики выстрелом в грудь ранили женщину (18+) / 2 фотографии
Напомним, по статистике ООН, в результате войны на Донбассе погибли 3,3 тыс. мирных жителей.
Источник: ООС
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