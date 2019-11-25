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У Мар’їнці бойовики пострілом у груди поранили жінку (18+)

На Донбасі близько 12.00 окупанти зі стрілецької зброї поранили молоду жительку Мар’їнки.

У Мар'їнці бойовики пострілом у груди поранили жінку

Жінка зі своєю трирічною дитиною йшла містом, коли ворожа куля влучила їй в грудну клітину та плече зліва.

Першу домогу жінці надали військовослужбовці Об’єднаних сил.

Наразі вона перебуває в лікарні Курахового. За оцінками медиків, стан пораненої стабільний.

Читайте: Бойовики підбили вантажівку ЗСУ на Донеччині – постраждали троє бійців

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У Мар’їнці бойовики пострілом у груди поранили жінку (18+) / 2 фотографии

Нагадаємо, за даними ООН, внаслідок війни на Донбасі загинули 3,3 тис. мирних жителів.

Джерело: ООС

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