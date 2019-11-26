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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Чи вплине введення нових купюр на інфляцію в Україні

У НБУ розповіли, як введення нових купюр номіналом 50 і 200 грн вплине на інфляцію.

Чи вплине введення нових купюр на інфляцію в Україні

Директор Департаменту грошового обігу НБУ Віктор Зайвенко заспокоїв українців та повідомив, що введення нових банкнот номіналом 50 і 200 грн не призведе до прискорення інфляції, оскільки готівкові гроші випускаються в обмін на безготівкові.

–  Національний банк України не випускає зайвих надрукованих гривень. На інфляцію саме кількість готівки не впливає, тому що готівка випускається на заміну безготівкових грошей, – зазначив Зайвенко.

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За його словами, обсяг готівки в Україні становить близько третини від безготівкових грошей, і Нацбанк перед кожним випуском готівки в обіг визначає потребу в такому випуску.

Раніше Факти ICTV писали, що Національний банк України введе в обіг металеві 5 гривень 20-го грудня цього року. Також у НБУ повідомили, що металеві 10 гривень з’являться в обігу в другому кварталі 2020 року.

Окрім цього, 20-го грудня 2019 року в обіг введуть 50-гривневі банкноти нового дизайну, а 25-го лютого 2020 року – оновлену банкноту в 200 грн.

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