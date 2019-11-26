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Факты / Украина / Общество

Дошкольное образование должно быть приоритетом для правительственной политики – Новосад

Правительство должно уделять приоритетное внимание вопросам дошкольного образования и раннего развития детей.

Дошкольное образование должно быть приоритетом для правительственной политики – Новосад

По словам министра образования Анны Новосад, ученики, которые посещали учреждения раннего развития дошкольного образования, имеют лучшие результаты в будущем.

– Я бы хотела, чтобы дошкольное образование и раннее развитие стали приоритетом правительственной политики. Мы не можем игнорировать тот период жизни маленького ребенка, когда формируется психика, мир и понимание себя в нем, только потому, что этот уровень образования является вопросом местных властей, – сказала Новосад.

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Анна Новосад также добавила, что для страны важно развивать альтернативные форматы ухода за детьми. Это позволит женщинам трудоустроиться.

– У нас около 4 млн женщин, которые сидят дома только потому, что нет адекватной системы раннего развития дошкольного образования.

Ранее Анна Новосад сообщила, что с 2020 года все русскоязычные школы перейдут на украинский язык обучения.

Фото: Анна Новосад

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