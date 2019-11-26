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Факти / Україна / Суспільство

Дошкільна освіта повинна бути пріоритетом для урядової політики – Новосад

Уряд повинен приділяти пріоритетну увагу питанням дошкільної освіти та раннього розвитку дітей.

Дошкільна освіта повинна бути пріоритетом для урядової політики – Новосад

За словами міністра освіти Ганни Новосад, учні, які відвідували установи раннього розвитку дошкільної освіти, мають кращі результати в майбутньому.

– Я б хотіла, щоб дошкільна освіта та ранній розвиток стали пріоритетом урядової політики. Ми не можемо ігнорувати той період життя маленької дитини, коли формується психіка, світ і розуміння себе в ньому, тільки тому, що цей рівень освіти є питанням місцевої влади, – сказала Новосад.

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Ганна Новосад також додала, що для країни важливо розвивати альтернативні формати догляду за дітьми. Це дозволить жінкам працевлаштуватися.

– У нас близько 4 млн жінок, які сидять вдома тільки тому, що немає адекватної системи раннього розвитку дошкільної освіти.

Раніше Ганна Новосад повідомила, що з 2020 року всі російськомовні школи перейдуть на українську мову навчання.

Фото: Ганна Новосад

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