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Факты / Украина / Общество

ФСБ пыталась завербовать украинского полковника

Федеральная служба безопасности России пыталась завербовать полковника запаса Вооруженных сил Украины во время поездки военного к родственнику в аннексированный Крым.

СБУ

Сотрудники российской спецслужбы применили психологическое давление, шантаж и угрозы в отношении украинского полковника, чтобы завербовать его для работы на ФСБ.

Бывший украинский военный должен был собирать разведывательные данные в Запорожской области.

– По замыслу кураторов, бывший военнослужащий, имея навыки военного дела, должен был собирать сведения военного характера в отношении обороноспособности и боевой готовности воинских частей, расположенных на территории запорожского региона.

Согласно отработанными инструкциями, агент должен был передавать собранные разведданные во время последующих визитов на Крымский полуостров, – сообщили в СБУ.

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Когда мужчина приехал домой, то сразу обратился в СБУ и рассказал о попытке вербовки со стороны ФСБ.

Суд освободил мужчину от уголовной ответственности по ч. 2 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины, поскольку он добровольно рассказал о попытке вербовки.

Напомним, Романа Сущенко после задержания в Москве пытались завербовать сотрудники ФСБ и пенитенциарной службы РФ.

Источник: СБУ

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