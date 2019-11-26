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Факти / Україна / Суспільство

ФСБ намагалася завербувати українського полковника

Федеральна служба безпеки Росії намагалася завербувати полковника запасу Збройних сил України під час поїздки військового до родича в аннексированный Крим.

СБУ

Співробітники російської спецслужби застосували психологічний тиск, шантаж та погрози стосовно українського полковника, аби завербувати його для роботи на ФСБ.

Колишній український військовий повинен був збирати розвідувальні дані в Запорізькій області.

– За задумом кураторів, колишній військовослужбовець, маючи навички військової справи, повинен був збирати відомості військового характеру щодо обороноздатності і бойової готовності військових частин, розташованих на території запорізького регіону.

Згідно з відпрацьованими інструкціями, агент повинен був передавати зібрані розвіддані під час наступних візитів на Кримський півострів, – повідомили в СБУ.

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Коли чоловік приїхав додому, то одразу звернувся до СБУ та розповів про спробу вербування з боку ФСБ.

Суд звільнив чоловіка від кримінальної відповідальності за ч. 2 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України, бо він добровільно розповів про спробу завербування.

Нагадаємо, Романа Сущенка після затримання у Москві намагалися завербувати працівники ФСБ та пенітенціарної служби РФ.

Джерело: СБУ

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