Один из главных шагов в медреформе в 2020 году будет переконтрактирование учреждений здравоохранения.

Минздрав планирует, что в 2020 году 72 млрд грн на получение медицинской помощи будет направлено через контракты с медучреждениями.

Министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая отметила, что задачей правительства является создать правила игры из центра для того, чтобы местные власти, как владелец заведений, максимально использовали ресурсы для вторинннои помощи.

По словам главы Минздрава, в 2020 году планируется перейти от практики финансирования с помощью медицинских субвенций для регионов на финансирование через договоры.

Министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая заявила, что в 2020 году пациенты получают четыре приоритетных направления, которые будут профинансированы по завышенному тарифу: инсульты, инфаркты, роды и неонатальная помощь.

– Плюс шесть видов диагностик полностью будут профинансированы. Плюс стационарная, амбулаторная, хирургическая, паллиативная помощь и мобильные стационарные бригады, четыре вида реабилитационных услуг будут профинансированы, – отметила Скалецкая в студии Свободы слова на телеканале ICTV.

По ее словам, все эти виды помощи распределены на группы по видам, каждая из них будет контрактироваться с медучреждением.

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То есть украинцы сами смогут выбирать больницу, в которой хотят получить медицинскую помощь.

– Не будет такого, что если человек из одного региона, то он не может получить медпомощь в другом городе, – добавила Зоряна Скалецкая.

Направление в больницу будет предоставлять семейный врач. То есть, куда направит пациента врач, то туда и придут деньги за услуги, которые выделяет государство.

Ранее Факты ICTV писали, что в 2020 году государство, кроме приоритетных услуг, профинансирует паллиативную, стационарную и лабораторную терапевтическую и хирургическую виды помощи.