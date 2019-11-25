Один з головних кроків у медреформі у 2020 році буде переконтрактування закладів охорони здоров’я.

МОЗ планує, що у 2020 році 72 млрд грн на отримання медичної допомоги буде направлено через контракти з медзакладами.

Міністр охорони здоров’я України Зоряна Скалецька зазначила, що задачею уряду є створити правила гри з центру для того, щоб місцева влада, як власник закладів, максимально використовувала ресурси для вториннної допомоги.

За словами голови МОЗ, у 2020 році планується перейти від практики фінансування за допомогою медичних субвенцій для регіонів на фінансування через договори.

Скалецька заявила, що у 2020 році пацієнти отримують чотири пріоритетних напрямки, які будуть профінансовані за підвищеним тарифом: інсульти, інфаркти, пологи та неонатальна допомога.

– Плюс шість видів діагностик повністю будуть профінансовані. Плюс стаціонарна, амбулаторна, хірургічна, паліативна допомога та мобільні стаціонарні бригади та чотири види реабілітаційних послуг будуть профінансовані, – зазначила Скалецька у студії Свободи слова на телеканалі ICTV.

За її словами, всі ці види допомоги розподілені на групи за видами, кожна з них буде контрактуватися із закладом.

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Тобто українці самі зможуть обирати заклад, у якому хочуть отримати медичну допомогу.

– Не буде такого, що якщо людина з одного регіону, то вона не може отримати меддопомогу в іншому місті, – додала Зоряна Скалецька.

Направлення у заклад надаватиме сімейний лікар. Тобто, куди направить пацієнта лікар, то туди і прийдуть гроші за послуги, які виділяє держава.

Раніше Факти ICTV писали, що у 2020 році держава, крім пріоритетних послуг, профінансує паліативну, стаціонарну та лабораторну терапевтичну і хірургічну види допомоги.