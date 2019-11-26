Президент Владимир Зеленский пообещал вознаграждение за поимку бизнесмена Вадима Альперина, которого называют “крестным отцом контрабанды”.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что одесский бизнесмен Вадим Альперин, который предлагал детективам НАБУ взятку, и накануне сбежал, скрывается в Украине.

Речь идет о спецоперации по выявлению коррупционеров вокруг и непосредственно на таможне, во время которой сбежал Альперин, которого называют “одним из крестных отцов контрабанды в Украине”.

– Однако далеко он не добежал – границы надежно перекрыты, следовательно, Вадим Альперин скрывается где-то в стране. Прошу всех подключиться и помочь ему найти дорогу в НАБУ. Или помочь правоохранителям найти господина Альперина. С меня лично – ценный подарок тому, кто лучше всего поможет долгожданной встречи контрабандиста с законом, – заявил президент Украины.