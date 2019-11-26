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Факты / Украина

Зеленский обещает ценный подарок за поимку Альперина

Президент Владимир Зеленский пообещал вознаграждение за поимку бизнесмена Вадима Альперина, которого называют “крестным отцом контрабанды”.

Зеленский обещает ценный подарок за поимку Альперина

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что одесский бизнесмен Вадим Альперин, который предлагал детективам НАБУ взятку, и накануне сбежал, скрывается в Украине.

Речь идет о спецоперации по выявлению коррупционеров вокруг и непосредственно на таможне, во время которой сбежал Альперин, которого называют “одним из крестных отцов контрабанды в Украине”.

– Однако далеко он не добежал – границы надежно перекрыты, следовательно, Вадим Альперин скрывается где-то в стране. Прошу всех подключиться и помочь ему найти дорогу в НАБУ. Или помочь правоохранителям найти господина Альперина. С меня лично – ценный подарок тому, кто лучше всего поможет долгожданной встречи контрабандиста с законом, – заявил президент Украины.

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