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Факты / Украина

НАБУ задержало семерых таможенников

Детективы НАБУ задержали 10 человек по подозрению в совершении преступлений, связанных с нарушением таможенного законодательства, среди которых семеро таможенников.

НАБУ

По подозрению в нарушении таможенного законодательства НАБУ задержало 10 человек, в том числе семь сотрудников органов таможенного контроля.

Действия подозреваемых квалифицированы по ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 255 УК Украины.

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Готовится сообщение о подозрении, следственные действия продолжаются.

Другие подробности в НАБУ не разглашают из-за тайны следствия.

Напомним, ранее глава Государственной таможенной службы Максим Нефедов заявил, что 500 сотрудников уже уволили, а в 2020 году всех, кто остался, ждет переаттестация.

Источник: НАБУ

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