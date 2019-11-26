Президент Володимир Зеленський пообіцяв винагороду за затримання бізнесмена Вадима Альперіна, якого називають “хрещеним батьком контрабанди”.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що одеський бізнесмен Вадим Альперін, який пропонував детективам НАБУ хабар, і напередодні втік, ховається в Україні.

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Йдеться про спецоперацію з виявлення корупціонерів навколо і безпосередньо на митниці, під час якої втік Альперін, якого називають “одним з хрещених батьків контрабанди в Україні”.

– Однак далеко він не добіг – кордони надійно перекриті, отже, Вадим Альперін ховається десь в країні. Прошу всіх підключитися і допомогти йому знайти дорогу в НАБУ. Або допомогти правоохоронцям знайти пана Альперіна. З мене особисто – цінний подарунок тому, хто найкраще допоможе довгоочікуваній зустрічі контрабандиста із законом, – заявив президент України.

Нагадаємо, 26 листопада детективи НАБУ затримали 10 осіб за підозрою у вчиненні злочинів, пов’язаних із порушенням митного законодавства, серед яких семеро митників.

Зокрема повідомлялося, що був затриманий заступник начальника Київської міської митниці ДФС Сергій Тупальський.

Справа, в рамках якої затримали митника, пов’язана з Вадимом Альперіним, який нібито пропонував детективам НАБУ хабар в $800 тис.