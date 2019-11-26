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Факти / Україна

Зеленський обіцяє цінний подарунок за затримання Альперіна

Президент Володимир Зеленський пообіцяв винагороду за затримання бізнесмена Вадима Альперіна, якого називають “хрещеним батьком контрабанди”.

Зеленський обіцяє цінний подарунок за затримання Альперіна

Президент України Володимир Зеленський заявив, що одеський бізнесмен Вадим Альперін, який пропонував детективам НАБУ хабар, і напередодні втік, ховається в Україні.

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Йдеться про спецоперацію з виявлення корупціонерів навколо і безпосередньо на митниці, під час якої втік Альперін, якого називають “одним з хрещених батьків контрабанди в Україні”.

– Однак далеко він не добіг – кордони надійно перекриті, отже, Вадим Альперін ховається десь в країні. Прошу всіх підключитися і допомогти йому знайти дорогу в НАБУ. Або допомогти правоохоронцям знайти пана Альперіна.

З мене особисто – цінний подарунок тому, хто найкраще допоможе довгоочікуваній зустрічі контрабандиста із законом, – заявив президент України.

Нагадаємо, 26 листопада детективи НАБУ затримали 10 осіб за підозрою у вчиненні злочинів, пов’язаних із порушенням митного законодавства, серед яких семеро митників.

Зокрема повідомлялося, що був затриманий заступник начальника Київської міської митниці ДФС Сергій Тупальський.

Справа, в рамках якої затримали митника, пов’язана з Вадимом Альперіним, який нібито пропонував детективам НАБУ хабар в $800 тис.

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