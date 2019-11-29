PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

Альперину вызвали скорую – суд ушел на перерыв

Во время заседания суда, на котором выбирают меру пресечения Вадиму Альперину, адвокат бизнесмена сообщил, что его клиенту вызвали скорую.

Вадим Альперін

По словам адвоката, Альперин во время судебного заседания сообщил, что плохо себя чувствует. Он выпил  лекарства, но необходимость вызвать скорую осталась.

Сам Вадим Альперин подтвердил судьи, что ему нужен врач.

Правозащитник отметил, что это не будет связано с отложением заседания.

Читайте: Бизнесмену Альперину сообщили о подозрении

Со своей стороны прокуроры предложили начать рассмотрение ходатайства, ведь оно объемное, поэтому его рассмотрение продлится долго.

Рассмотрение дела должны были продолжить в 14.00.

Ранее Факты ICTV писали, что известно о Вадиме Альперине – “крестном отце украинской контрабанды”.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка