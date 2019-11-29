Во время заседания суда, на котором выбирают меру пресечения Вадиму Альперину, адвокат бизнесмена сообщил, что его клиенту вызвали скорую.

По словам адвоката, Альперин во время судебного заседания сообщил, что плохо себя чувствует. Он выпил лекарства, но необходимость вызвать скорую осталась.

Сам Вадим Альперин подтвердил судьи, что ему нужен врач.

Правозащитник отметил, что это не будет связано с отложением заседания.

Читайте: Бизнесмену Альперину сообщили о подозрении

Со своей стороны прокуроры предложили начать рассмотрение ходатайства, ведь оно объемное, поэтому его рассмотрение продлится долго.

Рассмотрение дела должны были продолжить в 14.00.

Ранее Факты ICTV писали, что известно о Вадиме Альперине – “крестном отце украинской контрабанды”.