Кто такой Вадим Альперин и чем его подозревает НАБУ, а также почему его называют одним из самых известных контрабандистов – читайте в материале Фактов ICTV.

Одесского бизнесмена Вадима Альперина ищет НАБУ по подозрению в преступлениях, связанных с нарушением таможенного законодательства.

26 ноября сотрудники НАБУ и САП уже задержали 10 человек по єтому делу.

Президент Украины Владимир Зеленский даже объявил о вознаграждении за поимку бизнесмена.

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Однако для Альперина это не первый скандал. Он уже успел зажить славы одного из главных украинских контрабандистов.

Биография Вадима Альперина

Детство и молодость Альперина прошли в коммуналке, а затем – в небольшой квартире в поселке Котовское на окраине Одессы.

Заниматься бизнесом Альперин начал еще в 90-х. По некоторым данным стартовый капитал Альперин сколотил на нелегальной торговле алкоголем.

В начале нулевых он на несколько лет выехал из Одессы, приостановив свой бизнес, но вскоре вернулся.

“Пенсионный фонд” Альперина

Бизнесмен создал так называемый Пенсионный фонд, средства который получал из разных источников, в том числе и от государства.

Деньги поступали на счета пенсионеров, но направленны были на бизнес-проекты Альперина.

Одним из таких проектов стала покупка судна Фаина, захваченного пиратами, которые требовали выкуп за пленных.

На борту корабля перевозили оружие и военную технику. После длительных переговоров с пиратами и выплаты им 3.2 млн судно было освобождено.

Однако, куда именно перевозили оружие по сей день остается загадкой.

Крестный отец контрабанды

В 2015 году на Одесскую таможню прибыли представители ГУ собственной безопасности ГФС и начали проверку, во время которой нашли четыре контейнера с контрабандным грузом. Однако два из них исчезли, а те что были, стояли так, что их невозможно было открыть и осмотреть. Причастным к контейнерам называли именно Альперина.

В августе 2017 года на Киевский таможне товар Альперина попал под угрозу ареста. Бизнесмен мог лишиться $5 млн. Выяснилось, что документы на груз поддельные. А для уклонения от уплаты таможенных платежей владелец предоставил образцы товара, которые не соответствовали содержанию контейнеров.

Взятка НАБУ

24 ноября 2017 года Вадима Альперина задержали детективы НАБУ по подозрению в попытке дать взятку сотруднику Бюро в размере $800 тыс. Бизнесмен хотел, чтобы прекратить расследование уголовного производства, в рамках которого был наложен арест на около 450 млн грн средств, подконтрольных Альперину.

Печерский районный суд Киева арестовал Альперина на 2 месяца с возможностью внесения залога в размере 21 млн грн. Однако Апелляционный суд уменьшил размер залога до 141 тыс. грн. После его внесения Альперин вышел на свободу.

Напомним, 26 ноября детективы НАБУ задержали 10 человек по подозрению в совершении преступлений, связанных с нарушением таможенного законодательства, среди которых семеро таможенников.

В частности сообщалось, что был задержан замначальника Киевской городской таможни ГФС Сергей Тупальский.

Дело, в рамках которого задержали таможенника, связанно с Вадимом Альпериным.

Фото: Antikor