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Факти / Україна

Альперіну викликали швидку – суд пішов на перерву

Під час засідання суду, на якому обирають запобіжний захід Вадиму Альперіну, адвокат бізнесмена повідомив, що його клієнту викликали швидку.

Вадим Альперін

За словами адвоката, Альперін під час судового засідання повідомив, що погано почувається. Він випив ліки, але необхідність викликати швидку залишилась.

Сам Вадим Альперін підтвердив судді, що йому потрібен лікар.

Правозахисник зазначив, що це не буде пов’язано з відкладенням засідання.

Читайте: Бізнесмену Альперіну повідомили про підозру

Зі свого боку прокурори запропонували розпочати розгляд клопотання, адже воно об’ємне, тому його розгляд триватиме довго.

Розгляд справи повинні були продовжити о 14.00.

Раніше Факти ICTV писали, що відомо про Вадима Альперіна – “хрещеного батька української контрабанди”.

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