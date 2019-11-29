Під час засідання суду, на якому обирають запобіжний захід Вадиму Альперіну, адвокат бізнесмена повідомив, що його клієнту викликали швидку.

За словами адвоката, Альперін під час судового засідання повідомив, що погано почувається. Він випив ліки, але необхідність викликати швидку залишилась.

Сам Вадим Альперін підтвердив судді, що йому потрібен лікар.

Правозахисник зазначив, що це не буде пов’язано з відкладенням засідання.

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Зі свого боку прокурори запропонували розпочати розгляд клопотання, адже воно об’ємне, тому його розгляд триватиме довго.

Розгляд справи повинні були продовжити о 14.00.

Раніше Факти ICTV писали, що відомо про Вадима Альперіна – “хрещеного батька української контрабанди”.