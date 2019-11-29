Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что дела о преступлениях против активистов Евромайдана и Революции Достоинства должны быть доведены до конца.

Президент отметил, что никто не позволит “сливать” дела Майдана.

– Несмотря на то, что с 20 ноября прокуратура лишена функции следствия, вы (прокуроры- Ред.) должны продолжать на должном уровне осуществлять процессуальное руководство в уголовном производстве других органов. Прежде всего, это касается преступлений, совершенных на Майдане независимости в 2013-2014 годах, – сказал Владимир Зеленский во время торжественного мероприятия по случаю Дня работника прокуратуры.

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Президент также добавил, что 3 декабря Верховная Рада в первую очередь рассмотрит поправки в законе о Государственном бюро расследований.

– Отдельно замечу, что 3 декабря первым вопросом повестки дня Верховной Рады Украины будут очень важные изменения в закон о Государственном бюро расследований.

Напомним, ранее комитет Рады поддержал поправку, которая позволит следователям из ГПУ, которые работали над делами Майдана, продолжить начатую работу в ГБР.