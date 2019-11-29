Президент України Володимир Зеленський повідомив, що справи про злочини проти активістів Євромайдану і Революції Гідності повинні бути доведені до кінця.

Президент зазначив, що ніхто не дозволить “зливати” справи Майдану.

– Незважаючи на те, що з 20 листопада прокуратура позбавлена ​​функції слідства, ви (прокурори- Ред.) повинні продовжувати на належному рівні здійснювати процесуальне керівництво в кримінальних провадженнях інших органів. Насамперед, це стосується злочинів, скоєних на Майдані Незалежності в 2013-2014 роках, – сказа Володимир Зеленський під час урочистистого заходу з нагоди Дня працівника прокуратури.

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Президент також додав, що 3 грудня Верховна Рада першочергово розгляне правки до закону про Державне бюро розслідувань.

– Окремо зауважу, що 3 грудня першим питанням порядку денного Верховної Ради України будуть дуже важливі зміни в закон про Державне бюро розслідувань.

Нагадаємо, раніше комітет Ради підтримав поправку, яка дозволить слідчим з ГПУ, які працювали над справами Майдану, продовжити розпочату роботу в ДБР.