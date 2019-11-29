О ситуации со следующими участками на Донбассе для разведения сил станет известно после встречи лидеров стран нормандской четверки.

Председатель ОБСЕ Мирослав Лайчак рассказал, что сейчас продолжаются переговоры в Трехсторонней контактной группе по разведению сил и средств на Донбассе.

Однако соответствующая ситуация прояснится только после 9 декабря, когда в Париже состоится нормандский саммит.

– Я не хочу сейчас говорить, что у нас получится, но есть хороший тренд, хорошая тенденция и гораздо более конструктивная атмосфера, – сказал Лайчак.

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По его словам, ОБСЕ поддерживает усилия, направленные проведение нового разведения сил на Донбассе.

Однако председатель ОБСЕ не стал уточнять, на каких именно участках может состояться следующий отвод войск.

К слову, госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Соединенные Штаты готовы оказать давление на Россию для того, чтобы прекратить ее агрессию в Украине.