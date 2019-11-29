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Факти / Україна

Ситуація з розведенням сил проясниться після нормандського саміту – голова ОБСЄ

Про ситуацію з наступними ділянками на Донбасі для розведення сил стане відомо після зустрічі лідерів країн нормандської четвірки.

Ситуація з розведенням сил проясниться після нормандського саміту – голова ОБСЄ

Голова ОБСЄ Мирослав Лайчак розповів, що наразі тривають переговори у Тристоронній контактній групі щодо розведення сил і засобів на Донбасі.

Проте відповідна ситуація проясниться лише після 9 грудня, коли у Парижі відбудеться нормандський саміт.

– Я не хочу зараз говорити, що у нас вийде, але є гарний тренд, гарна тенденція і набагато конструктивніша атмосфера, – сказав Лайчак.

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За його словами, ОБСЄ підтримує зусилля, направлені проведення нового розведення сил на Донбасі.

Проте голова ОБСЄ не став уточнювати, на яких саме ділянках може відбутися наступне відведення військ.

До слова, держсекретар США Майк Помпео заявив, що Сполучені Штати готові чинити тиск на Росію для того, щоб припинити її агресію в Україні.

Джерело: УНІАН

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