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Факты / Украина

Разведение сил в Золотом завершено – СММ ОБСЕ

Наблюдатели ОБСЕ подтвердили завершение разведения сил в Золотом Луганской области.

розведення військ золоте

Согласно рамочному решению Трехсторонней контактной группы, состоялось подтверждение представителями специальной мониторинговой миссии ОБСЕ процесса завершения разведения сил и средств на участке №2 в населенном пункте Золотое.

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям разминировала определенные участки от взрывоопасных предметов, провела демонтаж фортификационных сооружений и объектов военного назначения.

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По словам заместителя председателя СММ ОБСЕ в Украине Марка Этерингтона, украинская сторона выполнила все обязательства Минских договоренностей в части, которая касается процесса разведения сил и средств. Оно произошло зеркально как со стороны Украины, так и с противоположной.

Остальные вопросы будут решать 9 декабря во время встречи лидеров стран нормандской четверки.

Источник: ООС

Фото: ООС

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