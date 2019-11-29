Министерство юстиции зарегистрировало приказ с обновленным перечнем медицинских противопоказаний и предостережений к проведению профилактических прививок.
Отныне противопоказания для людей с возможной аллергической реакцией на компоненты вакцины классифицированы в соответствии с возможными аллергенами.
Кроме того, отдельно выделили рекомендации для вакцинации людей, которые живут рядом с человеком, который имеет иммунодефицит.
К примеру, люди с иммунодефицитом должны избегать подгузников малыша, которого вакцинировали ротавирусной вакциной в течение четырех недель. Для людей с ВИЧ-инфекцией описали предостережение для каждой вакцины.
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Также рекомендуется прививаться беременным или женщинам, планирующим беременность, от гриппа в течение сезона гриппа.
Младенцы, которые контактируют с беременными, могут быть привиты ротавирусной вакциной так же, как и другие дети.
Прививки кормящим мамам вакцинами, которые содержат живой вирус, не влияют на безопасность женщины или ребенка.
Напомним, ранее премьер-министр Алексей Гончарук поручил проверить, как хранят вакцины в Украине.