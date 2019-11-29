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Факти / Україна / Суспільство

В Україні оновили перелік протипоказань для щеплень

Міністерство юстиції зареєструвало наказ із оновленим переліком медичних протипоказань та застережень до проведення профілактичних щеплень.

вакцинація

Відтепер протипоказання для людей із можливою алергічною реакцією на компоненти вакцини класифіковані відповідно до можливих алергенів.

Крім того, окремо виділили рекомендації для вакцинування людей, які живуть поруч з людиною, яка має імунодефіцит.

До прикладу, люди з імунодефіцитом повинні уникати підгузків малюка, якого вакцинували ротавірусною вакциною протягом чотирьох тижнів. Для людей із ВІЛ-інфекцією описали застереження для кожної вакцини.

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Також рекомендується щеплюватись вагітним або жінкам, які планують вагітність, від грипу протягом сезону грипу.

Немовлята, які контактують з вагітними, можуть бути щеплені ротавірусною вакциною так само, як і інші малюки.

Щеплення жінкам, які годують немовля, вакцинами, що містять живий вірус, не впливає на безпеку жінки чи дитини.

Нагадаємо, раніше прем’єр-міністр Олексій Гончарук доручив перевірити, як зберігають вакцини в Україні.

Джерело: МОЗ

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