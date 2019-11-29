Виновники ДТП в Харькове Зайцева и Дронов попросили отменить приговор, но Верховный cуд отклонил их жалобы.

Верховный суд не принял к рассмотрению апелляции осужденных по делу о ДТП на Сумской в Харькове Геннадия Дронова и Елены Зайцевой.

В апелляционной жалобе адвокат Дронова Геннадий Токарев заявил, что судебное разбирательство было неполным, оценка доказательств предоставлена неправильно, а выводы суда не соответствуют фактическим обстоятельствам.

Читайте: ДТП на Сумской в Харькове: что сейчас с пострадавшими, Зайцевой и Дроновым

Однако суд назвал это общими фразами и попросил предоставить конкретные аргументы. На устранение недостатков у адвоката есть 15 дней.

– Жалобу Геннадия Дронова в Верховный суд также не взяли к рассмотрению, как и жалобу Зайцевой, – написала журналистка Татьяна Доцяк.

Отметим, Зайцева в своей жалобе просила смягчить приговор до 5 лет лишения свободы, которую также не приняли к рассмотрению.

Факты ICTV также публиковали фото, на которых можно увидеть условия, в которых содержат Елену Зайцеву в колонии.

Источник: Татьяна Доцяк