Администрация Государственной уголовно-исполнительной службы Украины опубликовала фото условий содержания в колонии Елены Зайцевой.

Елена Зайцева отбывает наказание в колонии с обычными условиями содержания, а не в повышенном комфорте. Речь идет о Покровском исправительном центре №79.

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В Государственной уголовно-исполнительной службе заявили, что в Украине нет отдельного центра или колонии для женщин, впервые осужденных за преступления, совершенные по неосторожности. Но такой сектор есть в исправительном учреждении, где находится Зайцева.

В комментариях под постом Государственной уголовно-исполнительной службы пользователи сети разделились на два лагеря. Кто-то считает, что заключенные должны находиться в комфорте и перевоспитываться, а кто-то жалуется на то, что в больницах условия хуже.































В больницах хуже: в каких условиях отбывает наказание Зайцева в колонии / 8 фотографий

Напомним, 26 февраля Киевский райсуд Харькова признал Елену Зайцеву и Геннадия Дронова виновными в ДТП и назначил обоим наказание в виде 10 лет лишения свободы.