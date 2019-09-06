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Факты / Украина

В больницах хуже: в каких условиях отбывает наказание Зайцева в колонии

Администрация Государственной уголовно-исполнительной службы Украины опубликовала фото условий содержания в колонии Елены Зайцевой.

В больницах хуже: в каких условиях отбывает наказание Зайцева в колонии

Елена Зайцева отбывает наказание в колонии с обычными условиями содержания, а не в повышенном комфорте. Речь идет о Покровском исправительном центре №79.

Фигурантка резонансного ДТП в Харькове станет четвертой заключенной в комнате.

Читайте: Осужденную за ДТП в Харькове Зайцеву этапировали в исправительный центр

В Государственной уголовно-исполнительной службе заявили, что в Украине нет отдельного центра или колонии для женщин, впервые осужденных за преступления, совершенные по неосторожности. Но такой сектор есть в исправительном учреждении, где находится Зайцева.

В комментариях под постом Государственной уголовно-исполнительной службы пользователи сети разделились на два лагеря. Кто-то считает, что заключенные должны находиться в комфорте и перевоспитываться, а кто-то жалуется на то, что в больницах условия хуже.

В больницах хуже: в каких условиях отбывает наказание Зайцева в колонии / 8 фотографий

Напомним, 26 февраля Киевский райсуд Харькова признал Елену Зайцеву и Геннадия Дронова виновными в ДТП и назначил обоим наказание в виде 10 лет лишения свободы.

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