Винуватці ДТП у Харкові Зайцева і Дронов попросили скасувати вирок, але Верховний cуд відхилив їхні скарги.

Верховний суд не взяв до розгляду апеляції засуджених у справі про ДТП на Сумській у Харкові Геннадія Дронова та Олени Зайцевої.

В апеляційній скарзі адвокат Дронова Геннадій Токарев заявив, що судовий розгляд був неповним, оцінка доказів надана неправильно, а висновки суду не відповідають фактичним обставинам.

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Однак суд назвав це загальними фразами і попросив надати конкретні аргументи. На усунення недоліків у адвоката є 15 днів.

– Скаргу Геннадія Дронова до Верховного суду також не взяли до розгляду, як і скаргу Зайцевої, – написала журналістка Тетяна Доцяк.

Зазначимо, Зайцева у своїй скарзі просила пом’якшити вирок до 5 років позбавлення волі, яку також не прийняли до розгляду.

Факти ICTV також публікували фото, на яких можна побачити умови, в яких утримують Олену Зайцеву в колонії.

Джерело: Татяна Доцяк