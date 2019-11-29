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Факты / Украина / Политика

Зеленский и Путин могут обсудить газовый вопрос на нормандском саммите – Песков

Газовая тематика может стать одним из вопросов, которые президент Украины Владимир Зеленский и президент России Владимир Путин будут обсуждать на полях нормандского саммита.

газ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о темах, которые президент Украины Владимир Зеленский и президент РФ Владимир Путин могут обсудить во время встречи в нормандском формате 9 декабря.

По его словам, во время встречи главы государств могут затронуть тематику транзита российского газа через Украину.

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Песков считает, что сначала нужно дождаться переговоров по газу на рабочем уровне.

– Если будут оставаться проблемные вопросы, по которым не удалось договориться, то президенты смогут использовать встречу в Париже, где они так или иначе будут иметь возможность вдвоем пообщаться, чтобы затронуть там и газовую тематику, – сказал пресс-секретарь президента РФ.

К слову, во время встречи в нормандском формате Владимир Зеленский планирует поднять три важных вопроса.

Одним из них станет полное прекращение огня на Донбассе, ведь боевики все еще продолжают обстреливать позиции украинских военных.

Источник: Интерфакс

Фото: Dreamstime

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