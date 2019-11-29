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Факти / Україна / Політика

Зеленський і Путін можуть обговорити газове питання на нормандському саміті – Пєсков

Газова тематика може стати одним з питань, які президент України Володимир Зеленський і президент Росії Володимир Путін обговорюватимуть на полях нормандського саміту.

газ

Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков розповів про теми, які президент України Володимир Зеленський і президент РФ Володимир Путін можуть обговорити під час зустрічі у нормандському форматі 9 грудня.

За його словами, під час зустрічі глави держав можуть порушити тематику транзиту російського газу через Україну.

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Пєсков вважає, що спочатку потрібно дочекатися переговорів щодо газу на робочому рівні.

– Якщо залишатимуться проблемні питання, в яких не вдалося домовитися, то президенти зможуть використати зустріч у Парижі, де вони так чи інакше матимуть можливість удвох поспілкуватися, щоб порушити там і газову тематику, – сказав прес-секретар президента РФ.

До слова, під час зустрічі в нормандському форматі Володимир Зеленський планує порушити три важливих питання.

Одним з них стане повне припинення вогню на Донбасі, адже бойовики все ще продовжують обстрілювати позиції українських військових.

Джерело: Интерфакс

Фото: Dreamstime

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