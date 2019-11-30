В ночь с 29 на 30 ноября 2013 года состоялся первый силовой разгон Евромайдана Беркутом. Факты ICTV рассказывают, что тогда происходило.

Ночь на 30 ноября 2013 года, когда для разгона студентов Беркут применил силу, стала переломным моментом Революции Достоинства.

Тогда в Киев начали съезжаться сотни людей, а протестное движение переросло в борьбу против правящего режима, коррупции и нарушения прав человека.

Около 4.00 утра 30 ноября 2013 года правоохранители начали силовое освобождение Майдана Незалежности.

Очевидцы рассказывали о том, что на момент разгона на Майдане находилось около 400 протестующих.

Смотрите, как происходил первый силовой разгон протестующих Евромайдана Беркутом

Во время разгона митингующих бойцы Беркута применяли взрывные пакеты, избивали людей дубинками, бросали людей на землю и давили ногами.

К 4.27 бойцы Беркута полностью окружили площадь, вытеснив протестующих и пропустив коммунальщиков для установления Новогодней елки.

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Около 5.00 утра Беркут зачищал Крещатик, избивая дубинками и нецензурно ругая присутствующих там граждан.

После этих событий людей призывали выйти на Майдан Незалежности. И уже 1 декабря там собралось более миллиона украинцев, которые выступали против действий власти.

Фактически, такое преступное применение силы против безоружных граждан стало катализатором для начала массовых антивластных выступлений в Украине и свержения тогдашней власти.

Смотрите, какие события происходили после завершения Евромайдана в Украине

К слову, президент Владимир Зеленский заявил, что не позволит “сливать” дела Майдана и их обязательно доведут до конца.