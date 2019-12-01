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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Дешевле 24 грн: эксперт дал прогноз по курсу доллара в Украине

В ближайшее время курс доллара в Украине продолжит снижаться и составит около 23,9 грн/долл.

Гривна и доллар

Старший аналитик Альпари Вадим Иосуб считает, что в ближайшую неделю стоит ожидать еще большего укрепления гривны к доллару.

По его словам, через неделю в Украине может наблюдаться снижение курса иностранной валюты до 23,9 грн/долл.

Он добавил, что наличный доллар может торговаться в банках на уровне 23,7/23,9 грн.

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Снижение курса доллара в Украине началось на Межбанке 26 и 27 ноября, когда он опустился ниже 24 грн/долл, что обновило рекорд с января 2016 года.

А в пятницу, 29 ноября, курс опять обновил минимум за почти четыре года. В целом, за неделю на всех сегментах валютного рынка наблюдалось снижение курса доллара к гривне на 0,5-0,8%.

НБУ также установил сниженный курс доллара на 2 декабря – 23,97 грн/долл.

К слову, аналитик Альпари Максим Пархоменко рассказал, что гривна может укрепиться благодаря позитивному решению МВФ касательно новой программы сотрудничества с Украиной.

Источник: РБК-Украина

Фото: Dreamstime

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