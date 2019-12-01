Найближчим часом курс долара в Україні продовжить знижуватися і складе близько 23,9 грн/дол.

Старший аналітик Альпарі Вадим Іосуб вважає, що в найближчий тиждень варто очікувати ще більшого зміцнення гривні до долара.

За його словами, через тиждень в Україні може спостерігатися зниження курсу іноземної валюти до 23,9 грн/дол.

Він додав, що готівковий долар може торгуватися в банках на рівні 23,7/23,9 грн.

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Зниження курсу долара в Україні почалося на Міжбанку 26 і 27 листопада, коли він опустився нижче 24 грн/дол, що оновило рекорд з січня 2016 року.

А в п’ятницю, 29 листопада, курс знову оновив мінімум за майже чотири роки. Загалом, за тиждень на всіх сегментах валютного ринку спостерігалося зниження курсу долара до гривні на 0,5-0,8%.

НБУ також встановив знижений курс долара на 2 грудня – 23,97 грн/дол.

До слова, аналітик Альпарі Максим Пархоменко розповів, що гривня може зміцнитися завдяки позитивному рішенню МВФ щодо нової програми співпраці з Україною.