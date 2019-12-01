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Факты / Украина

Годовщина референдума: как украинцы голосовали за независимость

28 лет назад состоялся всеукраинский референдум, на котором граждане Украины голосовали за независимость. Факты ICTV собрали главную информацию о референдуме за независимость.

Україна

1 декабря в Украине отмечают годовщину референдума за независимость страны, который состоялся в этот день 1991 года.

Этим референдумом подтверждался акт о провозглашении независимости Украины, который приняла Верховная Рада 24 августа 1991 года.

Его проведение назначили постановлением Рады от 11 октября 1991 года. На референдум вынесли всего один вопрос: Подтверждаете ли вы Акт провозглашения независимости Украины.

Перед голосованием украинцы также могли ознакомиться с Актом провозглашения независимости Украины, который был напечатан на бюллетене.

Бюлетень для голосування за незалежність

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Накануне голосования президиум Верховной Рады обратился к украинцам с просьбой поддержать независимость страны. В обращении говорилось о том, что не поддержать независимость значит выступить за зависимость Украины от другого государства.

– Но тогда возникает вопрос: зависимость от кого? Где та страна, от которой мы горячо желаем быть зависимыми и, таким образом, работать на нее? Насколько известно, ни одна из стран-соседей и ни одна из стран мира не претендует на то, чтобы объявить Украину зависимой от себя. Это было бы нелепостью, – агитировал людей президиум Рады.

1 декабря 1991 года в стране работало более 34 тыс. избирательных участков, около 31,9 млн украинцев, которые имели право голосовать, получили бюллетени, чтобы решить судьбу Украины.

Независимость поддержали 24 области, автономная республика Крым и два города со спецстатусом. За поддержку соответствующего акта высказались более 28,8 млн украинцев (90,32% от всех голосовавших).

Благодаря этому независимость Украины также была подтверждена волей народа.

Стоит отметить, что в этот же день прошло и голосование за первого президента независимой Украины. Им стал Леонид Кравчук, за которого проголосовали около 20 млн украинцев.

Уже 2 декабря 1991 года Польша стала первой страной, которая признала независимость нашей страны, а в течение декабря это сделали 57 государств.

За год с момента объявления независимости, Украину признали 130 стран мира.

К слову, в Верховной Раде зарегистрировали законопроект, который предлагает перенести празднование Дня независимости Украины на 22 января.

Фото: Archives.gov.ua

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