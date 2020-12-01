1 грудня в Україні відзначають річницю референдуму за незалежність країни, який відбувся в цей день 1991 року.

Цим референдумом підтверджувався акт про проголошення незалежності України, який ухвалила Верховна Рада 24 серпня 1991 року.

Його проведення призначили постановою Ради від 11 жовтня 1991 року. На референдум винесли всього одне питання: Чи підтверджуєте ви Акт проголошення незалежності України?

Зараз дивляться

Перед голосуванням українці також могли ознайомитися з Актом проголошення незалежності України, який був надрукований на бюлетені.

Напередодні голосування президія Верховної Ради звернулася до українців з проханням підтримати незалежність країни. У зверненні йшлося про те, що не підтримати незалежність означає виступити за залежність України від іншої держави.

– Але тоді виникає питання: залежність від кого? Де та країна, від якої ми палко бажаємо бути залежними і, таким чином, працювати на неї? Наскільки відомо, жодна з країн-сусідів і жодна з країн світу не претендує на те, щоб оголосити Україну залежною від себе. Це було б безглуздям, – агітувала людей президія Ради.

1 грудня 1991 року в країні працювало понад 34 тис. виборчих дільниць, приблизно 31,9 млн українців, які мали право голосувати, отримали бюлетені, щоб вирішити долю України.

Незалежність підтримали 24 області, автономна республіка Крим і два міста зі спецстатусом. За підтримку відповідного акта висловилися понад 28,8 млн українців (90,32% від усіх тих, хто голосував).

Завдяки цьому незалежність України також була підтверджена волею народу.

Варто сказати, що в цей же день відбулося і голосування за першого президента незалежної України. Ним став Леонід Кравчук, за якого проголосували близько 20 млн українців.

Уже 2 грудня 1991 року Польща стала першою країною, яка визнала незалежність нашої країни, а протягом грудня це зробили 57 держав.

За рік з моменту оголошення незалежності, Україну визнали 130 країн світу.

Фото: Archives.gov.ua

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.