1 декабря в Украине отмечают годовщину референдума за независимость страны, который состоялся в 1991 году.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что получение независимости не означает окончательного завершения борьбы.

— Впервые рассказывая детям, что такое независимость Украины, ее суверенитет, свобода и самостоятельность, можно услышать их искреннее удивление: А что, разве может быть как-то иначе? На этот вопрос 29 лет назад наше общество дало, без преувеличения, исторический ответ: иначе быть не может. 1 декабря 1991 года состоялся Всеукраинский референдум, на котором более 90% граждан сказали независимой Украине Да.

Более 28 млн голосов стали одним, мощным голосом украинского народа, чтобы сказать на весь мир, чтобы заявить, что они хотят жить в своей, в свободной стране.

— Впоследствии мы поймем, что обретение независимости не означает окончательного завершения борьбы. Что ее нужно защищать с оружием в руках, ценой собственной жизни. Мы делаем это седьмой год подряд. Делаем все для наступления мира и возвращения своих территорий.

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Глава государства подчеркнул, что главное сегодня заключается в том, что у нас есть все необходимое, чтобы Украина стала мощной и конкурентоспособной страной.

Референдум 1 декабря 1991 года

1 декабря 1991 года состоялся Всеукраинский референдум, на который был вынесен единственный вопрос: Подтверждаете ли вы Акт провозглашения независимости Украины?

Положительный ответ дали 90% граждан, участвовавших в голосовании, причем на референдум пришли 84% избирателей.

Тогда же украинцы избрали первого президента — им стал Леонид Кравчук.

Накануне голосования президиум Верховной Рады обратился к украинцам с просьбой поддержать независимость страны. В обращении говорилось, что не поддержать независимость означает выступить в зависимость Украины от другого государства.