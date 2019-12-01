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Факты / Украина / Общество

Стрельба в центре Киева, погиб ребенок

В центре Киева неизвестные открыли огонь по автомобилю Range Rover черного цвета. На момент происшествия в машине находился ребенок, который умер от огнестрельного ранения.

Стрельба в центре Киева, погиб ребенок

В центре Киева на перекрестке улиц Льва Толстого и Тарасовской произошла стрельба, в результате чего погиб ребенок.

– Злоумышленник стрелял в водителя, однако пуля попала в трехлетнего мальчика, который также находился в салоне.

От полученного огнестрельного ранения ребенок умер в карете скорой по дороге в больницу. По факту убийства начато уголовное производство, – комментируют в полиции.

В городе ввели оперативный план Сирена по поиску автомобиля, на котором, вероятно, скрылись злоумышленники. Предварительно –  это автомобиль Lexus.

На переднем боковом стекле Range Rover видны последствия выстрела. Пострадал также и водитель внедорожника. Мужчина ранен и весь в крови.

Стрельба в центре Киева, погиб ребенок / 7 фотографий

На месте происшествия работают следственно-оперативные группы Главного и Шевченковского управлений полиции, криминалистическая лаборатория и кинологи.

Правоохранители общаются со свидетелями и осматривают прилегающую к месту преступления территорию, в частности устанавливают наличие камер видеонаблюдения, которые могли зафиксировать злоумышленника.

Напомним, 29 ноября на Лондонском мосту во время стрельбы смертельно ранили человека.

Источник: Нацполиция

Фото: Информатор

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