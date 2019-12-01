У центрі Києва невідомі відкрили вогонь в сторону автомобіля Range Rover чорного кольору. На момент події в машині перебувала дитина, яка померла від вогнепального поранення.

У центрі Києва на перехресті вулиць Льва Толстого і Тарасівської сталася стрілянина, в результаті чого загинула дитина.

– Зловмисник стріляв у водія, однак куля влучила у трирічного хлопчика, який також перебував у салоні. Від отриманого вогнепального поранення дитина померла у кареті швидкої дорогою до лікарні. За фактом вбивства розпочато кримінальне провадження, – коментують у поліції.

У місті ввели оперативний план Сирена для пошуку автомобіля, на якому, ймовірно, зникли зловмисники. Попередньо, це автомобіль Lexus.

На передньому боковому склі Range Rover видно наслідки пострілу. Постраждав також і водій позашляховика. Чоловік поранений і весь у крові.



























Стрілянина в центрі Києва, загинула дитина / 7 фотографий

На місці події працюють слідчо-оперативні групи Головного та Шевченківського управлінь поліції, криміналістична лабораторія та кінологи.

Правоохоронці спілкуються зі свідками та оглядають прилеглу до місця злочину територію, зокрема встановлюють наявність камер відеонагляду, які могли зафіксувати зловмисника.

Нагадаємо, 29 листопада на Лондонському мосту під час стрілянини смертельно поранили людину.