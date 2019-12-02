Десятирічний контракт на транспортування російського газу в Європу територією України спливає у новорічну ніч. Якщо не буде нової угоди – Кремль погрожує закрутити вентиль о 9 ранку 1 січня. І, фактично, повторити сценарій 2009 року, коли Європа ледь не замерзла через відсутність палива.

Газпром тисне і ставить ультиматум. Новий контракт має бути підписаним до 13 грудня.

Нафтогаз відсудив у росіян $3 млрд. Загальна ж сума українських претензій сягає 22 млрд. У Москві пропонують продовжити транзит лише на рік. Тоді як Україна з Єврокомісією наполягають на новому 10-річному контракті. У Газпромі про такий термін наразі і чути не хочуть. І поводяться так, наче надворі досі 2009 рік.

Минуло чотири роки, як Україна не купує газ напряму у Росії. А наші запаси палива цьогоріч побили всі рекорди. Росіяни теж встигли закачати в європейські сховища чимало блакитного палива. Але без українського транзиту цього запасу вистачить ненадовго.

Днями надійшла приємна звістка зі Швеції – тамтешній суд відмовив росіянам у апеляції щодо перегляду програної ними справи у Стокгольмському арбітражі.

Газпром звично атакує. Нафтогаз не має наміру поступатися. І вже добився арешту майна російського монополіста в кількох країнах. На думку колишнього депутата Держдуми, політемігранта Іллі Пономарьова, газова війна цієї зими неодмінно буде. Адже в ній зацікавлені впливові бізнес-структури.

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Аби застрахувати українців від можливих цінових коливань, Кабмін зафіксував до весни ціну газу для населення і теплокомуненерго на рівні 8 гривень за кубометр.

Чим холодніше буде на захід від України, тим, ймовірно, теплішим буде ставлення європейців до позиції Газпрому. Так, принаймні, розраховують у Москві. Тож час гратиме не на користь Києва. Тому до перемовин підключився особисто президент України. Цього тижня він говорив телефоном про газові справи з Володимиром Путіним.

Але Росія продовжує брудну гру на трубі і прагне отримати із підписанням нового контракту джекпот. За словами міністра енергетики Оржеля, Москва наполягає, аби разом з транзитною угодою ми підписали ще одну – про відновлення прямих поставок палива українським споживачам. Та ще й пропонує неймовірні знижки. І звідки така щедрість?

Енергетичний міністр Оржель цього тижня підтвердив, що можливість прямих закупівель російського газу таки обговорюють. Але запевнив: ціна в жодному разі не буде політичною, а залежатиме від європейської. Натомість прем’єр Гончарук подібні перемовини з Москвою заперечив. Експерти ж застерігають: це може бути пастка Кремля. Аби отримати у тому числі й політичні дивіденди.

Газова пастка Кремля для України. Як Росія грає на трубі

Але як би там не було – Україну сьогодні фактично поставили перед вибором: або вимагати від Газпрому сплати $3 млрд за рішенням Стокгольмського арбітражу, або сподіватися на продовження транзиту. За даними керівника Нафтогазу Андрія Коболєва, це теж 3 млрд. Але щороку.

Наступного року росіяни запустять в роботу два нові експортні трубопроводи: Турецький потік і Північний потік-2, на який вони все ж правдами і неправдами отримали всі необхідні дозволи. Також в авангарді газової дружби з Кремлем – Німеччина, найпотужніша економіка Євросоюзу. Відтак розраховувати на підтримку Європи нам не особливо доводиться.

Залишається сподіватися на Сполучені Штати та їх санкції проти Північного потоку. Для України газовий транзит – не лише відсотки ВВП, а й один із запобіжників проти повномасштабної агресії з боку Кремля.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що Рада ухвалила закон про анбандлінг.