Гарантированная цена на природный газ для населения на январь-апрель 2020 года составит 6,961 тыс. грн за 1 тыс. куб. м.

Министр энергетики Алексей Оржель во время пресс-конференции сообщил, что в этой цене не учтены тарифы на транспортировку и распределение газа, которые сейчас пересматриваются регулятором.

– 6,961 тыс. грн – это четко зафиксированная фьючерсная цена. Она позволяет говорить о том, что основная ее часть без тарифов на транспортировку и распределение газа на 7% меньше, чем в первом квартале 2019 года, – сказал министр.

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Алексей Оржель также добавил, что предложенный механизм фиксированной цены на газ является рыночным. Он не вызвал нареканий со стороны представителей МВФ и европейских институций.

Напомним, ранее Кабмин установил гарантированную цену на газ на весь отопительный сезон по расчету 8 грн/куб. м.