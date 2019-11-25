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Факты / Украина / Общество

В Украине введут страховую цену на газ – Оржель

С января 2020 года в Украине планируют ввести страховую цену на газ, что сейчас позволяют сделать условия в стране.

В Украине введут страховую цену на газ – Оржель

Министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель рассказал, что правительство планирует защитить украинцев от колебаний цены на газ в платежках.

Для этого уже с января 2020 года в Украине введут страховую цену на газ, что стало возможным благодаря накопленным запасам в хранилищах.

– Зима будет теплой, но также надо обеспечить стабильные цены в платежках. Правительство защищает людей от колебаний цены на газ зимой даже в условиях остановки транзита, сложных технологических и финансовых условиях, – сказал министр.

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По словам Оржеля, страховая цена будет на 7% ниже стоимости газа в первом квартале 2019 года.

К слову, Алексей Оржель заявил, что цены на газ в Украине могут снизиться до исторического минимума, если удастся подписать новое соглашение на транзит российского газа.

Источник: Укринформ

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