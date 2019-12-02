Гарантована ціна на природний газ для населення на січень-квітень 2020 року становитиме 6,961 тис. грн за 1 тис. куб. м.

Міністр енергетики Олексій Оржель під час прес-конференції повідомив, що в цій ціні не враховані тарифи на транспортування і розподіл газу, які наразі переглядаються регулятором.

– 6,961 тис. грн – це чітко зафіксована ф’ючерсна ціна. Вона дозволяє говорити про те, що основна її частина без тарифів на транспортування і розподіл газу на 7% менше, ніж в першому кварталі 2019 року, – сказав міністр.

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Олексій Оржель також додав, що запропонований механізм фіксованої ціни на газ є ринковим. Він не викликав нарікань з боку представників МВФ і європейських інституцій.

Нагадаємо, раніше Кабмін встановив гарантовану ціну на газ на весь опалювальний сезон з розрахунку 8 грн/куб. м.