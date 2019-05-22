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Факты / Украина

Кабмин выделил 40 млн грн на жилье переселенцам-участникам АТО

Кабинет министров направил 39,8 млн грн на обеспечение жильем переселенцев – участников АТО.

кабмин

Кабмин выделил почти 40 млн грн на обеспечения жильем переселенцев из числа участников боевых действий и лиц с инвалидностью вследствие войны, принимавших участие в АТО/ООС и тех, кто нуждается в улучшении жилищных условий.

Эти деньги остались от конфискованных средств и средств, которые были получены от реализации имущества, конфискованного по решению суда за совершение коррупционного правонарушения.

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Министерству внутренних дел направляется нераспределенный остаток денег – 30 млн грн.

За эти средства будет проведена реконструкция общежития в Северодонецке Луганской области под жилье для полицейских.

Министерство социальной политики получит 9,8 млн грн для реализации программы субвенции местным бюджетам на выплату компенсации за получение жилья для участников боевых действий внутренне перемещенных лиц, лиц с инвалидностью вследствие войны третьей группы и тех, кто нуждается в улучшении условий жилья.

Напомним, премьер-министр Украины Владимир Гройсман объявил, что подает заявление об отставке.

Источник: Министерство по делам ветеранов

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