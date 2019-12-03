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Факти / Україна / Суспільство

Держмолодьжитло почав приймати заявки ветеранів АТО на доступне житло

В Україні починається приймання заяв від учасників АТО/ООС для отримання пільгового кредиту на придбання житла.

Держмолодьжитло почав приймати заявки ветеранів АТО на доступне житло

З 3 грудня 2019 року розпочинається приймання заяв на отримання пільгового кредиту на придбання житла. Це стосується учасників АТО та ООС, а також внутрішньо переміщених осіб.

– Моментом подачі заяви щодо наміру отримати кредит є час і дата фактичного подання (в електронному або паперовому вигляді) такої заяви. Заяви, що надійшли у неробочий час або день розглянуть згодом, – відзначили в Держмолодьжитло.

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Анкети та заява можна податип до регіональних управлінь Держмолодьжитла чи відправити поштою незалежно від місця реєстрації громадянина з 9.00 до 18.00.

Приймання заяв зупинять 5 грудня 2019 року о 18.00.

Раніше Кабмін вже виділяв 40 млн грн на житло переселенцям-учасникам АТО.

 

Джерело: УНН

Фото: Pixabay

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