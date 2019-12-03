НАБУ и САП задержали бывшего чиновника ГПУ и предпринимателя при получении взятки, которую должны были в дальнейшем передать руководителю одного из правоохранительных органов.

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура 3 декабря задержали экс-начальника Главного следственного управления ГПУ и предпринимателя в сфере строительства, которых подозревают в возможном мошенничестве и пособничестве в предоставлении неправомерной выгоды руководителю одного из правоохранительных органов.

Люди задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. Сейчас решается вопрос о сообщении им о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27 ч. 4 ст. 369 УК Украины.

В НАБУ объясняют, что бывший чиновник ГПУ при посредничестве предпринимателя требовал от одной из столичных строительных компаний $150 тыс. взятки якобы для дальнейшей передачи руководителю одного из правоохранительных органов.

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Тот в обмен на деньги якобы должен был обеспечить закрытие уголовного производства в отношении действий упомянутой компании.

Люди задержаны после получения ими первого транша в $75 тыс.

СМИ пишут, что одним из задержанных является бывший чиновник ГПУ Игорь Щербина, близкий соратник и кум главы ГБР Романа Трубы.

Напомним, сотрудники НАБУ задержали руководителя одного из главных департаментов Офиса президента.