НАБУ і САП затримали колишнього посадовця ГПУ та підприємця під час отримання хабаря, який мали у подальшому передати керівнику одного з правоохоронних органів.

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура 3 грудня затримали екс-начальника Головного слідчого управління ГПУ та підприємця у сфері будівництва, яких підозрюють у можливому шахрайстві та пособництві у наданні неправомірної вигоди керівнику одного з правоохоронних органів.

Осіб затримано в порядку ст. 208 КПК України. Наразі вирішується питання про повідомлення їм про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 369 КК України.

У НАБУ пояснюють, що колишній посадовець ГПУ за посередництва підприємця вимагав від однієї зі столичних компаній-забудовниць $150 тис. хабаря нібито для подальшої передачі керівнику одного з правоохоронних органів.

Той в обмін на гроші начебто мав забезпечити закриття кримінального провадження щодо дій згаданої компанії.

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Осіб затримали після отримання ними першого траншу в $75 тис.

ЗМІ пишуть, що одним із затриманих є колишній посадовець ГПУ Ігор Щербина, близький соратник і кум голови ДБР Романа Труби.