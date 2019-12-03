Санкции ЕС против России должны быть продлены, заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Санкции ЕС против России из-за агрессии в Украине останутся привязанными к полному выполнению Минских договоренностей и должны быть продлены во время следующего заседания Европейского совета.

Об этом 3 декабря заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен во время телефонных переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским.

По ее словам, ЕС и в дальнейшем будет поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины и усилия Киева на пути реформ.

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Также Киев и Брюссель продолжат реализацию договоренностей, достигнутых во время 21-го саммита Украина – ЕС. Речь идет о перспективах заключения соглашения между Украиной и ЕС о так называемом промышленном безвизе и визите соответствующей оценочной миссии в нашу страну в начале 2020 года.

Напомним, ранее ЕС продлил секторальные санкции против России до января 2020 года.