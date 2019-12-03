Украинский предпринимателя Константина Жеваго подозревают в причастности к завладению 2,5 млрд грн банка Финансы и кредит.

Суд разрешил арестовать бывшего народного депутата, который подозревается в растрате имущества одного из банков Украины. Речь идет о депутате III-VIII созывов Константина Жеваго.

– Следственный судья удовлетворил ходатайство, поддержанное прокурором Генеральной прокуратуры Украины, об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей бывшему народному депутату Украины III-VIII созывов, который подозревается в организации растраты имущества одного из банков Украины и легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем в особо крупных размерах, – сообщили в Генпрокуратуре.

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Речь идет о сумме в 2,5 млрд грн.

Напомним, 27 сентября бывшему народному депутату вручили подозрение заочно. 9 октября Жеваго объявили в розыск.