Бизнесмен Вадим Альперин вышел на свободу и написал ироничный пост, поздравив Киев с первым снегом.

Вадим Альперин вышел из СИЗО под залог в 70 млн грн.

Бизнесмен написал, что он решил “подкинуть” свежих новостей о себе.

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– С первым снегом, Киев! Вдохнуть полной грудью морозный воздух свободы особенно приятно! Спасибо всем, кто ждал, – написал он.

Напомним, 26 ноября Владимир Зеленский пообещал вознаграждение за поимку Вадима Альперина. Его разыскивает НАБУ по подозрению в преступлениях, связанных с нарушением таможенного законодательства.

27 ноября бизнесмена задержали на входе в Специализированную антикоррупционную прокуратуру.

29 ноября Высший антикоррупционный суд арестовал Альперина до 25 января 2020 года, также ему назначили залог в размере 70 млн грн. В случае внесения залога суд обязал бизнесмена сдать паспорта, носить электронный браслет и являться по первому требованию в следственные органы.