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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Суд дозволив заочно заарештувати бізнесмена Жеваго

Українського бізнесмена Костянтина Жеваго підозрюють в причетності до заволодіння 2,5 млрд грн банку Фінанси і кредит.

Суд дозволив заочно заарештувати бізнесмена Жеваго

Суд дозволив арештувати колишнього народного депутата, який підозрюється у розтраті майна одного із банків України. Йдеться про нардепа ІІІ-VIII скликань Костянтина Жеваго.

– Слідчий суддя задовольнив клопотання підтримане прокурором Генеральної прокуратури України про обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою колишньому народному депутату України ІІІ-VIII скликань, який підозрюється в організації розтрати майна одного з банків України та легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом в особливо великих розмірах, — повідомили в Генпрокуратурі.

Йдеться про суму у 2,5 млрд грн.

Нагадаємо, 27 вересня колишньому народному депутату Жеваго вручили підозру заочно. 9 жовтня Жеваго оголосили у розшук.

Джерело: ГПУ

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