Владимир Кияшко, который является тестем президента Владимира Зеленского, работает помощником народного депутата из фракции Слуга народа.

Народный депутат от фракции Слуга народа Олег Бондаренко рассказал, что его помощником на общественных началах работает тесть президента Владимира Зеленского Владимир Кияшко.

Он объяснил, что не воспринимает Кияшко как отца первой леди страны.

– Для меня он в первую очередь специалист по вопросам экологии и загрязнения окружающей среды, и именно этим он у меня занимается как помощник. Он помогает мне в городе Кривой Рог, фактически он является моим представителем, – сказал Бондаренко.

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По словам нардепа, Кияшко очень хорошо разбирается в вопросе переработки промышленных отходов, хотя и не является экологом по профессии.

Владимир Кияшко работает доцентом кафедры Строительные конструкции и сооружения Киевского института железнодорожного транспорта. Он также является кандидатом технических наук.

В институте Кияшко преподает дисциплину Строительные конструкции и здания на транспорте.

К слову, 3 декабря из фракции Слуга народа исключили народных депутатов Романа Иванисова, Антона Полякова и Анну Скороход.

Источник: Чесно